Lost Ember: Entwickler wollen unabhängig bleiben; Titelsong veröffentlicht - 4Players.de

Die Kickstarter-Kampagne von Lost Ember war zwar ein großer Erfolg (zweiterfolgreichster Kickstarter aus Deutschland), aber das Ziel, "unabhängig von einem Publisher entwickeln zu können", erreichte Mooneye aus Hamburg damals nicht. Mit einem hauseigenen Pre-Order-Store wollen die Entwickler nun versuchen, dieses "Indie-Ziel" noch zu erreichen. "Fans haben dort die Gelegenheit, Rewards zu verdienen, indem sie das Team z.B. unterstützen indem sie Fanart einreichen, Cover Versionen des Theme Songs machen oder einfach teilen oder das Spiel vorbestellen", erklären die Hamburger (zum Pre-Order-Store )."Wir würden wahnsinnig gern unabhängig von einem Publisher bleiben und weiterhin die kreative Freiheit genießen, die wir bislang hatten. Und wir glauben, dass auch unsere Fans das gern sehen würden. Daher haben wir uns entschlossen, ihnen verschiedene Möglichkeiten zu geben, uns auf dem Weg zu diesem Ziel zu unterstützen", sagt Tobias Graff, CEO von Mooneye Studios.Außerdem wurde der Titelsong "All that you are" veröffentlicht - komponiert und aufgenommen von Will Morton und Craig Conner, die u. a. für den Sound und die Musik bei GTA (Rockstar Games) mitverantwortlich waren. Morton und Conner werden bei Lost Ember den gesamten Soundtrack und das Sounddesign beisteuern. Der Song kann bei iTunes, Spotify und Deezer heruntergeladen oder im folgenden Video angehört werden. Im Clip ist zudem ein neues spielbares Tier zu sehen.Letztes aktuelles Video: Titelsong All That You Are"Lost Ember erzählt die Geschichte einer Welt, die von der Natur zurückerobert wurde und von den Spielern laufend, schwimmend, fliegend oder sogar unterirdisch erkundet werden kann, denn sie haben die Fähigkeit, jedes Tier, dem sie begegnen, zu übernehmen."