Talent Not Included: Wird für Xbox One umgesetzt - 4Players.de

Die Frima Studios haben angekündigt, dass der Plattformer Talent Not Included auch für Xbox One erscheinen wird. Anfang 2017 soll das Spiel auf der Microsoft-Konsole an den Start gehen. In Talent Not Included entscheiden drei Monster, dass sie vom Kämpfen und "Bösesein" genug haben. Stattdessen wollen sie als Schauspieler Karriere machen, genauer gesagt als Shakespeare-Mimen. Doch ihre neue Karriere läuft nicht ganz wie geplant, denn der böse Kritiker Zot hat drei mittelmäßig begabte Helden engagiert, um auf der Bühne ein Feuerwerk zu entfachen. Und so wehren sich diese gegen etliche Fallen, Bosse und andere Gegner."The PC is an awesome platform, don’t get us wrong. But... who sits on a couch when gaming on a PC? The solution seemed obvious: the game needed to be ported to Xbox One. A big TV screen, a controller for everyone, a good old couch, and voilà! Zordok, Derp and Kevin better watch out, because, as the unknown saying goes, 'Well seated are the victorious.'"Letztes aktuelles Video: So kamen die Entwickler zur Geschichte