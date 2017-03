Talent Not Included: "Action/Kampf-Plattformer" erscheint im April auf Xbox One - 4Players.de

Indie-Entwickler Frima wird Talent Not Included am 5. April 2017 für Xbox One veröffentlichen. "Talent Not Included spielt in der Fantasy-Welt von Notthatmuchfurther und erzählt die Geschichte der drei Monster Zordok, Derp und Kevin, die alle drei große Fans von Gewalt, Blutbädern und Shakespeare sind. Die drei Monster entscheiden, dass sie vom Kämpfen und 'Bösesein' genug haben. Stattdessen wollen sie als Schauspieler Karriere machen, genauer gesagt als Shakespeare-Mimen. Doch ihre neue Karriere läuft nicht ganz wie geplant, denn der böse Kritiker Zot hat drei mittelmäßig begabte Helden engagiert, um auf der Bühne ein Feuerwerk zu entfachen. Und so wehren sich diese gegen etliche Fallen, Bosse und andere Gegner." In dem "Action/Kampf-Plattformer" übernimmt man die Rolle von einem der drei Schauspieler. Außerdem wird ein lokaler "Co-op-Modus" geboten, in dem man sich allerdings eher gegenseitig das Leben schwer macht.