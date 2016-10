Smash+Grab: Zwei rivalisierende Banden im Einkaufszentrum: Spielszenen-Video aus dem Modus "Take Back" - 4Players.de

In Smash+Grab müssen zwei rivalisierende Banden mit je drei Spielern versuchen, Beute im Wert von 50.000 Dollar zu stehlen. Wie solch ein Spieler-gegen-Spieler-Match in der Praxis abläuft, zeigt United Front Games (Sleeping Dogs) im folgenden Video, das im Modus "Take Back" aufgezeichnet wurde. Dort geht es hauptsächlich um die Beschaffung von wertvollen Kisten - vergleichbar mit Capture-the-Flag. Josh (einer der Designer) geht im Video ebenfalls auf die Fähigkeiten der Charaktere ein und spricht über möglichen Vorgehensweisen, denn jeder der drei Spieler pro Team kontrolliert wiederum fünf Charaktere. Smash+Grab befindet sich in der Early-Access-Phase bei Steam . "Take Back" ist einer von zwei verfügbaren Spielmodi.Letztes aktuelles Video: Early Access Take Back Modus