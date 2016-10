Smash+Grab: Early-Access-Fassung der Multiplayer-Action am Wochenende kostenlos auf Steam spielbar - 4Players.de

Wer der seit Ende September im Early-Access befindlichen Multiplayer-Action der Sleeping-Dogs -Macher gern einmal unverbindlich auf den Zahn fühlen möchte, kann dies am Wochenende auf Steam tun. Bis Dienstag gewährt United Front Games nämlich nicht nur einen Rabatt von 15 Prozent auf Smash+Grab , sondern erlaubt auch eine kostenlose Teilnahme an den voraussichtlich Ende März 2017 beginnenden Online-Bandenkriegen.Letztes aktuelles Video: Early Access Take Back Modus