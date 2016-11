Birthdays the Beginning: Sandkasten-Lebens-Simulation erscheint im März 2017 - 4Players.de

Erschaffe eine eigene Welt: Durch Terraforming kann jede würfelförmige Welt beliebig gestaltet werden - ob gewaltige Gebirge, weitläufige Wälder oder tiefe Meere mit unzähligen Inseln.

Der Anfang des Lebens: Entdecke und erforsche das Leben mit all seinen Formen und Größen. Von einzelligen Organismen bis zu komplexen mehrzelligen Lebewesen, wie Pflanzen, Säugetieren, Dinosauriern und vielem mehr!

Lasse der Fantasie freien Lauf: Erfinde, experimentiere und erschaffe! Die Spieler können ihren Planeten beliebig formen und entscheiden, wie sich Fauna und Flora entwickeln sollen. Jede Welt ist dadurch einzigartig!

NIS America und die flashpoint AG veröffentlichen Birthdays the Beginning am 10. März 2017 auf PlayStation 4. Die PC-Version wird bereits am 7. März 2017 erscheinen. In der "Sandkasten-Lebens-Simulation" vom Harvest-Moon-Schöpfer Yasuhiro Wada können die Spieler eigene Welten kreieren, Ökosysteme erstellen, die Evolution von Lebensformen beeinflussen, Landschaften formen und die Temperatur kontrollieren. Es erscheint mit deutschen, englischen, französischen, spanischen sowie italienischen Bildschirmtexten.Features laut Hersteller:Letztes aktuelles Video: TGS-Trailer 2016