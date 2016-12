Osiris: New Dawn: Großes Early-Access-Update mit neuem Planeten steht an - 4Players.de

Screenshot - Osiris: New Dawn (PC) Screenshot - Osiris: New Dawn (PC) Screenshot - Osiris: New Dawn (PC) Screenshot - Osiris: New Dawn (PC) Screenshot - Osiris: New Dawn (PC) Screenshot - Osiris: New Dawn (PC) Screenshot - Osiris: New Dawn (PC) Screenshot - Osiris: New Dawn (PC)

Für die Early-Access-Version von Osiris: New Dawn soll in der nächsten Woche (Termin: 15. Dezember 2016) das erste große Update "Dawn of Aziel" veröffentlicht werden. Mit dem Update kommen neue Gegenstände (Nahkampfwaffen, Sturmgewehr, Landminen), die ChemStation, ein 3D-Drucker, Solarzellen, ein Mech und der neue Planet "Aziel" ins Spiel. Darüber hinaus wird ein neues Fähigkeiten- und Talentsystem eingeführt. Die Astronauten sollen sich - je nach gewünschtem Spielstil - spezialisieren lassen. Zudem wird man Asteroiden im Weltraum abbauen können. Folgendes Bildmaterial wurde veröffentlicht.In Osiris: New Dawn erkunden die Spieler auf der Suche nach wertvollen Ressourcen einen neuen Planeten. Dabei müssen sie eine Basis aus Baumodulen errichten, Technologien für Ausrüstung und Fahrzeuge erforschen, wechselnde Wettersituationen überleben, sich der lokalen Fauna stellen und Kolonien mit anderen Spielern gründen, um neue Ziele zu erreichen. Das Grundkonzept errinnert an Rust oder ARK: Survival Evolved und im Gegensatz zu anderen Survival-Abenteuern scheint die Zusammenarbeit der Spieler stärker im Vordergrund zu stehen.Letztes aktuelles Video: Early Access-Trailer