Aven Colony: Sci-Fi Städtebausimulation erscheint auch auf PS4 und Xbox One - 4Players.de

Team17 hat eine Partnerschaft mit dem in Texas ansässigen unabhängigen Entwickler Mothership Entertainment bekanntgegeben, um die Sci-Fi Städtebau- und Management-Simulation Aven Colony auf PC, PlayStation 4 und Xbox One zu veröffentlichen. Die Entwicklung läuft seit 2013. Das Spiel befindet sich aktuell in der Betaphase auf itch.io und wird für PC sowohl auf Steam als auch auf itch.io erscheinen. Durch die Partnerschaft mit Team17 wird die Entwicklung auf PlayStation 4 und Xbox One erweitert. Der Veröffentlichungstermin soll im 2. Quartal 2017 liegen.Das Spiel ist eine Simulation einer extraterrestrischen Kolonie. Spieler müssen eine Siedlung errichten, ausbauen und am Laufen halten. Dabei gilt es Ressourcen zu managen, außerirdische Lebensformen zu entdecken und auf die Bewohner aufzupassen, während man sich den Herausforderungen in einem neuen Sonnensystem stellt. Schauplatz des Geschehens ist die außerirdische Welt Aven Prime - ein Planet mit Wüsten, Tundren und Sumpfgebieten, der sich Lichtjahre von der Erde entfernt befindet. "Mit einem dedizierten Missionsziel-System, das im Kampagnen-Modus nach und nach das Management der Kolonie einführt, heißt Aven Colony Neulinge sowie erfahrene Simulationsspieler auf dem fremden Planeten willkommen. Spieler arbeiten sich vom Gouverneur hoch zum Expeditionspräsident. Das Spiel bietet auch einen umfangreichen Sandbox-Modus mit einer Auswahl an einzigartigen Karten und zahlreichen Anpassungsoptionen.""Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Team17 und die Möglichkeit, Aven Colony auf PS4 und Xbox One zu bringen", sagt Paul Tozour, Gründer von Mothership Entertainment. "Team17 teilt unsere Werte und unsere Leidenschaft. Die itch.io Beta hat uns dabei geholfen, unser kleines 4-Personen-Team mit der Community zu verknüpfen und das Spiel erheblich zu erweitern. Weitere neue Features werden wir in den kommenden Monaten bekannt geben. Die Partnerschaft mit Team17 wird uns dabei helfen, die Community noch mehr zu erweitern und auch Konsolenspieler anzusprechen, was für uns alleine schwer gewesen wäre."Debbie Bestwick, MBE, CEO von Team17 fügt hinzu: "Das talentierte Team von Mothership Entertainment hat hart daran gearbeitet, mit Aven Colony eine unterhaltsame und einzigartige Städtebausimulation zu erschaffen. Bei unserer fortschreitenden globalen Expansion verwenden wir viel Zeit darauf, die richtigen Partner zu finden und Mothership gehört definitiv dazu. Wir freuen uns, dass sie als zweites US-Team dem Team17 Spiele-Label beitreten. Wir werden mit ihnen zusammenarbeiten und unsere Erfahrung einbringen, um das Spiel auf PC, Xbox One und PlayStation 4 zu veröffentlichen. Mothership Entertainment haben ein fantastisches Spiel erschaffen, das es verdient, einem großen Publikum vorgestellt zu werden."