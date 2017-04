Aven Colony: Überlebenskampf auf Aven Prime: Eisstürme, Giftgaswolken, Sandwürmer und Pilzkreaturen - 4Players.de

Team 17 und Mothership Entertainment zeigen im folgenden Trailer zu Aven Colony einige der Gefahren des unerforschten Planeten Aven Prime. Die Science-Fiction-Aufbausimulation bietet eine Einzelspielerkampagne, in der man sich unter anderem Eisstürmen, Giftgaswolken und Gewittern stellen muss. Auch die lokale Fauna, darunter säurespritzende Sandwürmer und Pilzkreaturen, welche die Kolonie samt ihrer Bewohner infizieren, gilt es abzuwehren. Neben der Kampagne bietet Aven Colony auch einen Sandbox-Modus mit allerlei Einstellungsmöglichkeiten. Das Spiel wird im zweiten Quartal 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Surviving on Aven Prime