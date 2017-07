Aven Colony: Sci-Fi-Aufbauspiel für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht - 4Players.de

Team 17 und Mothership Entertainment haben das Sci-Fi-Aufbauspiel Aven Colony für PC PlayStation 4 und Xbox One für 29,99 Euro veröffentlicht. Eine physische Version für PS4 und Xbox One ist ebenfalls bei ausgewählten Händlern erhältlich. Unser Test befindet sich bereits in Arbeit."Man erkundet Aven Prime, einen fremden Planeten voller Wüsten, Tundren und Dschungel, Lichtjahre von der Erde entfernt. Angefangen mit Aven Colony, der ersten extrasolaren Siedlung der Menschheit, kann man kleine Kolonien zu massiven und weitläufigen Städten ausbauen. Dies birgt jedoch auch verschiedene Herausforderungen, mit denen man sich beim Aufbau einer neuen Zivilisation auseinander setzen muss. In der umfangreichen Einzelspieler-Kampagne, muss man sich den rauen Umgebungen von Aven Prime mit eisigen Wintern, Gewittern, Eisstürmen und giftigen Gaswolken stellen. Es gibt auch ansässige Lebensformen gegen die man sich verteidigen muss, darunter riesige Säure-spitzende Sandwürmer und parasitäre Sporen, die die Kolonie befallen können. Um das Überleben der Menschheit zu sichern, muss die Kolonie gegen alle Gefahren gewappnet sein. Alle Einzelspieler-Inhalte können auch im Sandbox-Modus erlebt werden, was den Spielern eine ganze Reihe von Optionen ermöglicht, wie zum Beispiel die Anpassung der Startressourcen, Umweltfaktoren, Mineralien und vieles mehr", erklärt der Publisher.Obwohl sich Aufbauspiele wie Cities Skylines nach wie vor hoher Beliebtheit erfreuen, gibt es kaum Nachschub in diesem Bereich. Das möchte Mothership mit dem für Team 17 produzierten Aven Colony ändern. Doch anstatt sich auf der Erde als Bürgermeister um Metropolen kümmern zu müssen, trifft man hier seine Entscheidungen als Gouverneur einer zivilen Installation auf unwirtlichen Planeten. Für die Vorschau haben wir uns mit Atmosphärewandlern und Baudrohnen beschäftigt.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer