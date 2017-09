Aven Colony: Erstes Inhaltsupdate mit Weltraum-Aufzug, Hovercars und mehr - 4Players.de

hydro-skunk_420 schrieb am 01.09.2017 um 12:29 Uhr

Grantig ist etwas übertrieben, da ich mit dem Kauf direkt zu Release ja weiß, worauf ich mich einlasse. Zudem fühlte sich Aven Colony durchweg relativ komplett an, soweit man das über ein ohnehin recht überschaubares Spiel sagen kann.

Sagen wir so: Ich habe mich inzwischen notgedrungen daran gewöhnt, dass Spiele sich nach Release noch weiterentwicklen. Bin ich persönlich zwar überhaupt kein Freund von (Bugbeseitigung natürlich gerne jederzeit, aber nichts darüber hinaus), aber wir leben in einer Zeit, wo das alles nunmal so ist wie es ist.^^