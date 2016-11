Ashes of the Singularity: Escalation: Eigenständige Erweiterung mit globaler Zoomfunktion, weiteren Einheiten und größeren Karten erscheint heute - 4Players.de

Heute (so gegen 19 Uhr) wird die eigenständige Erweiterung Ashes of the Singularity: Escalation für PC erscheinen ( Steam Stardock ). Zusätzlich zu den Inhalten des Hauptspiels werden zwei Story-Kampagnen (Post-Human Coalition: Escalation; Substrate: Memories) hinzugefügt, die maximale Anzahl der Spieler von acht auf 16 erhöht, die maximale Kartengröße verdoppelt und zwei weitere Kulissen (Crystal und Lava) eingeführt. Die Kampagnen wollen die Entwickler außerdem grundlegend verbessert haben. Neu ist ebenfalls eine "strategische, globale Zoomfunktion", die an Supreme Commander erinnert und dafür sorgen soll, dass man das Geschehen auf den großen Karten besser im Auge behalten kann. Neue Einheiten und aufwerbarte Defensivbauwerke sind mit dabei. Für Besitzer von Ashes of the Singularity soll eine Upgrade-Möglichkeit geboten werden - für knapp 20 Euro. "Early-Adopter" von Ashes of the Singularity erhalten Escalation kostenlos. Eine deutsche Übersetzung ist ebenfalls geplant. Unser Test ist bereits in Arbeit.Die Erweiterung, die neuen Einheiten und die globale Zoomfunktion stellen die Entwickler in den folgenden Video vor.