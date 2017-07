Nights of Azure 2: Bride of the New Moon: Anime-Rollenspiel erscheint Ende Oktober für PC, PS4 und Switch - 4Players.de

Screenshot - Nights of Azure 2: Bride of the New Moon (PS4) Screenshot - Nights of Azure 2: Bride of the New Moon (PS4) Screenshot - Nights of Azure 2: Bride of the New Moon (PS4) Screenshot - Nights of Azure 2: Bride of the New Moon (PS4) Screenshot - Nights of Azure 2: Bride of the New Moon (PS4) Screenshot - Nights of Azure 2: Bride of the New Moon (PS4)

Koei Tecmo wird das düstere Action-Rollenspiel Nights of Azure 2: Bride of the New Moon auch in Europa veröffentlichen. Die Fortsetzung von Nights of Azure zum Test ) des Entwicklers Gust wird am 27. Oktober 2017 für PC (Steam), PlayStation 4 und Switch erscheinen.Nights of Azure 2: Bride of the New Moon spielt in einer fiktiven, von Dämonen heimgesuchten Stadt in Westeuropa gegen Ende des 19. Jahrhunderts. "Die Geschichte dreht sich um die Schutzritterin Alushe Anatoria und ihre beiden Freunde - Liliana Selphin, eine gutherzige Priesterin und Ruhenheid Ariarod, ein heiliger Ritter des Lourdes Ordens. Nachdem Alushe zum Schutz Lilianas entsendet wird, gerät sie in einen tödlichen Hinterhalt: Sie erwacht als Halbdämon und in den Händen der sinisteren religiösen Organistation - der Neuen Kurie. In der Gesellschaft merkwürdiger Begleiter, alle mit eigenen Geschichten und Absichten, ist Alushe nur von dem Wunsch getrieben, Liliana zu beschützen. Aus diesem Antrieb zieht sie ihre Kraft, die sich braucht, um Licht in die Dunkelheit zu bringen und das Geheimnis der mysteriösen Königin des Mondes zu lüften."Letztes aktuelles Video: Ankündigung