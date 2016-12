Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey: Trailer zeigt verschiedene Umgebungen - 4Players.de

Koei Tecmo zeigt im folgenden Trailer einige Umgebungen aus Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey . Das Anime-Rollenspiel von Gust soll am 10. März 2017 als Download für PlayStation 4, PlayStation Vita und den PC erscheinen. Die PS4-Fassung wird darüber hinaus auch im Einzelhandel erhältlich sein.Vom Publisher heißt es: "Von geschäftigen Hafenstädten über imposante Berge bis hin zu murmelnden Flüssen bietet The Alchemist and the Mysterious Journey eine riesige Welt. Sie lädt dazu ein, eine Vielzahl malerischer Städte und Dörfer zu erkunden, während die Spieler der emotionalen Geschichte von Firis folgen. So kommen die Protagonisten beispielsweise in die wohlhabende Stadt Reisenberg, in der sich Reisende aus allen Regionen sammeln, nach Mechen, einem ruhigen Dorf das inmitten endloser Felder liegt oder in das Dorf der Tanzschnee-Flocke. Zwischen den Siedlungen gibt es eine Fülle von verschiedenen Landschaften zu entdecken. Dort herrschen jeweils eigene, besondere Wetterbedingungen, die einen direkten Einfluss auf die Reise haben. Die Wahl der geeigneten Kleidung für jede Situation wird Firis Vorteile gewähren und es ihr erlauben, diese Terrains leichter zu durchqueren. Bei der Erkundung der Umgebung werden die Spieler Aufgaben meistern müssen, um neue Orte zu erschließen. Diese Herausforderungen bieten oftmals verschiedene Lösungsansätze, die einen direkten Einfluss auf die Spielwelt haben."Letztes aktuelles Video: Umgebungen