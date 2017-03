Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey: 18. Teil der Atelier-Serie für PC, PS4 und PS Vita erschienen - 4Players.de

Koei Tecmo Europe hat Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey am Freitag für PlayStation 4 (59,99 Euro) und PS Vita (39,99 Euro) veröffentlicht. Der laut eigenen Angaben bisher umfangreichste Titel der Atelier-Serie ist seit dem 7. März für PC via Steam verfügbar. Im mittlerweile 18. Teil der Atelier-Serie folgen die Spieler den Abenteuern der Alchemistin Firis, die ihre Heimat verlässt, um eine Alchemistin zu werden.Der Publisher schreibt: "Nachdem sie ihr ganzes Leben in der isolierten Stadt Ertona verbracht hat, erfährt Firis von einer Alchemisten-Prüfung und beschließt loszuziehen, um die Geheimnisse des Lebens zu erkunden. Im Vergleich zum Vorgängertitel, Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book, können die Spieler bis zu zehnmal größere Städte, Umgebungen und weitere Orte (...) erkunden (...) Spieler können frei zwischen drei Erzählsträngen wählen, die stellvertretend für die Kernthemen der Atelier Serie stehen - Alchemie, Kampf- und Charakterbeziehungen".Darüber hinaus gibt es zum ersten Mal ein mobiles Atelier-Zelt: "Hier kann Firis überall dort Synthetisieren, wo es ein Lagerfeuer gibt. Darüber hinaus ermöglicht die Massensynthese, große Gegenstände zu schaffen, um Hindernisse in Firis' Weg zu überwinden. So lassen sich zum Beispiel Brücken und Boote erstellen, um Flüsse oder einen See zu überqueren. Die Entscheidungen der Spieler, was sie per Massensynthese generieren wollen, ändern nicht nur das Aussehen und die Zugänglichkeit verschiedener Standorte, sondern beeinflussen den Verlauf der Geschichte."Letztes aktuelles Video: Trailer zum Verkaufsstart