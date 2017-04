Frostpunk: Trailer: Überleben in einer komplett mit Eis bedeckten Welt - 4Players.de

Die 11 bit studios ( This War of Mine ) haben den Whiteout-Trailer zu Frostpunk veröffentlicht. Konkrete Informationen über das Spiel sind noch Mangelware, aber der Überlebenskampf in einer komplett mit Eis bedeckten Welt soll im Vordergrund stehen. Die Bewohner haben dampfgetriebene Technologien entwickelt, um den harschen Bedingungen zu trotzen und müssen ihr Zusammenleben neu organisieren, um weiterhin als Gemeinschaft zu funktionieren. Ansonsten soll Frostpunk existenzielle Fragen stellen: Wozu sind Menschen fähig, die an ihre Grenzen getrieben werden und was, wenn das Einhalten moralischer Werte dem Überleben im Weg steht? Frostpunk soll in der zweiten Jahreshälfte 2017 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Trailer