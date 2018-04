Frostpunk: Video: Überblick über den Überlebenskampf in der Eis-Einöde - 4Players.de

In der nächsten Woche, am 24. April, wird der Überlebenskampf in Frostpunk beginnen. Zur Einstimmung auf das neue Spiel der Macher von This War of Mine geben die Entwickler (11 bit studios) im fast vier Minuten langen Features-Trailer einen Überblick über das Spiel. Lebensrettende Wärme, technologischer Fortschritt, Gesetzgebung, die Erkundung der Eis-Einöde, Unfälle und Entscheidungen werden u. a. hervorgehoben.Die Mischung aus Aufbauspiel, Gesellschaftssimulation und Überlebenskampf wird auf Steam, GOG.com und im Humble Store für 29,99 Euro erhältlich sein ( zur Vorschau ). Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One sollen später folgen.Letztes aktuelles Video: Features Trailer