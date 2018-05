Frostpunk: Victorian Edition (Collector's Edition) erscheint am 17. Mai - 4Players.de

Headup Games wird die "Victorian Edition" von Frostpunk am 17. Mai 2018 im deutschen Handel veröffentlichen. Die Collector's Edition für PC wird ein Hardcover-Artbook (56 Seiten) mit Artworks und Konzeptzeichnungen namens "New London - The Art of Frostpunk" enthalten. Der Publisher hat keine Preisangabe gemacht. Bei Amazon wird die Edition für 29,99 Euro verkauft.Mit This War of Mine konnten die 11 bit studios ein spielerisches Zeichen setzen. Der Überlebenskampf von Zivilisten in einem Kriegsgebiet war erschütternd - und avancierte 2014 zu unserem Spiel des Jahres. Frostpunk verlegt den Überlebenskampf zwar in ein Steampunk-Szenario, will aber ebenfalls mit drastischen Entscheidungen und moralischen Fragen punkten. Ob die frostige Survival-Strategie überzeugt, klärt der Test Letztes aktuelles Video: Video-Test