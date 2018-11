Frostpunk: Endlos-Modus als kostenloses Update (Free DLC) veröffentlicht - 4Players.de

Für Frostpunk ist der Endlos-Modus als kostenloses Update (Free DLC) auf Steam, GOG.com, Humble etc. veröffentlicht worden. Es ist das bisher größte Update für das Aufbauspiel.Der Endlos-Modus bietet zwei eigene Spielmodi: Serenity (Gelassenheit) und Endurance (Ausdauer). In der Serenity-Variante baut man seine Stadt ohne große Herausforderungen im eigenen Spieltempo auf. Es ist also ein "entspannter" Modus. Im Endurance-Modus wird es eher darum gehen, wie lange man in der rauen, kalten Welt überleben kann.Das Archiv als neues Gebäude wird es den Spielern im Endlos-Modus ermöglichen, Überlieferungen und Informationen an einem zentralen Bereich zu sammeln. Des Weiteren gilt es neue zufällige Ereignisse zu bewältigen und neue (zufällig angeordnete) Bereiche im "Frostland" zu erkunden. Drei Karten und einige Stadt-Dekorationen sind ebenfalls neu.