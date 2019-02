Frostpunk: Update 1.3.3 bringt Foto-Modus; Mac-Version erscheint am 13. Februar - 4Players.de

Add some vignette and monochrome effects

Add soot and ice effects

Enable an ornamental frame

Add Frostpunk’s logo and additional caption

Zoom in and out more than it is possible during gameplay



Photo Mode added

New languages added: Italian, Japanese and Korean

New building: Large Resource Depot

Randomized weather in Endless Mode

A new look of Resource Depots

Christmas Carol story is no longer available

Other minor fixes and improvements



Some translation fixes for all languages

Fixed bug with levitating site markers

Added missing texts after loading saves from 1.0.1 version

Some translation fixes for the Chinese language

Changed text formatting for the Chinese language

Fixed lightning issues

Additional minor fixes and optimizations

Für Frostpunk wird das Update auf Version 1.3.3 verteilt - zunächst auf Steam und dann auf allen weiteren Plattformen. Das Update fügt ein großes Ressourcenlager, zufälliges Wetter im Endlos-Modus und einen Foto-Modus mit diversen Effekten und Grafikfiltern hinzu. Darüber hinaus wurden einige Bugs behoben. Außerdem steht fest, dass die Mac-Version des Aufbauspiels am 13. Februar 2019 für 32,99 Euro erscheinen wird.A Photo Mode lets you:List of features:Fixes and smaller changes: