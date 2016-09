H1Z1: King of the Kill: Verbleibt doch noch länger im Early Access - 4Players.de

Anfang des Monats hieß es noch, dass die PC-Fassung von H1Z1: King of the Kill am 20. September die Early-Access-Phase auf Steam verlassen und als fertiges Spiel erscheinen werde. Mittlerweile ruderte Daybreak Game Company jedoch zurück und verkündete , dass man den Stapellauf verschoben habe, um zahlreiche neue Features zu testen, die man den Nutzern mit einem umfassenden Update am 20. September zur Verfügung stellen wolle. Auf den Testservern seien die Inhalte wie eine aktualisierte Ausgabe der Arena, eine neue Benutzeroberfläche, veränderte Punktevergaben oder Twitch-Integration bereits verfügbar. Einen neuen Veröffentlichungstermin für den auf PvP-Wettkämpfe ausgelegten Ableger von H1Z1: Just Survive blieb man allerdings schuldig.