H1Z1: King of the Kill: Verzehnfachung der Anzahl der gleichzeitig aktiven Spieler in einem halben Jahr - 4Players.de

Seit dem September-Update (2016) von H1Z1: King of the Kill (Early Access) ist die Anzahl der gleichzeitig aktiven Spieler (Höchstwert pro Tag; Peak Concurrent Players) rasant angestiegen - von knapp 10.000 (Anfang September) auf über 100.000 (in den vergangenen Tagen). Mit dem besagten Update wurden u. a. regionale Server, Verbesserungen an der Benutzeroberfläche sowie an der Ingame-Währung und die Twitch-Integration hinzugefügt.Laut githyp via NeoGAF ist gerade die Streaming-Integration der Grund für diesen immensen Popularitätsgewinn, weil sich viele Twitch-Streamer dem kompetitiven Shooter gewidmet haben und die Twitch-Zuschauerzahlen ebenfalls die Trendentwicklung der aktiven Nutzerzahl bei Steam widerspiegeln würden. Die Online-Multiplayer-Gefechte der Marke "Battle Royale" oder "Last Man Standing" gehören derzeit zu den beliebtesten Twitch-Titeln neben League of Legends, Dota 2, Overwatch, Counter-Strike: GO und Hearthstone. Die Verzehnfachung der gleichzeitig aktiven Spieler wird laut Paul Curtin nicht auf große Rabatt- oder Free-to-play-Aktionen in den vergangenen Wochen zurückgeführt - und auch nicht auf die Nutzer-Reviews bei Steam (61% der Reviews sind "positiv"). Der entscheidende Grund für den Erfolg ist allem Anschein nach die Streaming-Integration und die damit verbundenen Livestream-Übertragungen.