H1Z1: King of the Kill: Update überarbeitet Kampfsystem und Navigation - 4Players.de

Neue Waffe: Spieler haben nun die Möglichkeit, Gegner mit der schnell feuernden Hellfire 4-6 Submachine Gun im Nahkampf festzunageln.

Intuitives Waffensystem: Alle Waffen wurden überarbeitet, um die Balance zu verbessern und allen Gewehren und Pistolen einen eigenen Spielstil zu verleihen. Präzision und Fertigkeiten können durch verbesserte Waffenballistik, Hitmarker, Rückstoß und Animationen weiter verbessert werden.

Dynamische Kamera: Das Kamerasystem wurde für besseren Überblick und Sichtbarkeit der Charaktere optimiert. Looten und Charakterbewegungen sind nun einfacher und flüssiger.

Neue POIs: Fünf neue Points-of-Interest wurden hinzugefügt: East Valley Shopping Center, Harris County Fairgrounds, CWP Water Treatment Authority, CWP Utilities Compound 62 und ein überarbeitetes Sunny Pines Wohngebiet.

Verbesserte Navigation: Der Kompass wurde überarbeitet, um die Navigation zu erleichtern. Außerdem wurde die Möglichkeit eingeführt, Wegpunktmarker auf der Karte zu setzen.

Weitere Änderungen: Diverse Verbesserungen wurden implementiert, wie die Möglichkeit, Schuhwerk für Craftingmaterialien zu zerlegen, einfachere Blutungsmechanik und eine verbesserte Mechanik für Wurfitems.

Daybreak Games hat für H1Z1: King of the Kill das bisher größte Update des Jahres veröffentlicht ( Change-Log ). Es überarbeitet das Kampfsystem grundlegend und fügt eine neue Waffe hinzu, die Hellfire 4-6 Submachine Gun. Darüber hinaus wird die Navigationsmechanik vereinfacht, damit schnellere und actionreichere Gefechte entbrennen.Eingeführt wird ebenfalls der Skirmish-Modus Weapon Roulette. "In Weapon Roulette starten Spieler mit einer zufälligen Waffe ins Gefecht, die über unendlich Munition verfügt. Dabei tauchen auf der gesamten Karte keinerlei Waffen oder Munition auf. Bei bestimmten Schwellenwerten an Überlebenden werden die Waffen und Munition aller Spieler ausgetauscht und sie erhalten neue, zufällige Ausrüstung."VeränderungenLetztes aktuelles Video: Entwickler-Update Combat Update