Für H1Z1 (Early Access) ist das November-Update verfügbar, das tägliche Herausforderungen und den Deathmatch-Spielmodus mit einer kleineren Karte hinzufügt.Der Deathmatch-Modus heißt "Combat Zone" und findet auf einer 2x2 km großen Karte statt. Die Spieler starten voll ausgerüstet und können sich sofort in den Kampf stürzen. Im Gegensatz zu den normalen Battle-Royale-Gefechten gibt es eine Respawn-Mechanik nach dem Tod. Die Entwickler beschreiben den Modus quasi als Traningsstätte.Die "Daily Challenges" stellen täglich neue Herausforderungen und Belohnungen in Aussicht. Die Challenges gibt es in drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden (Easy, Medium und Hard). Spieler erhalten beim Erfüllen der Herausforderungen "Skulls", mit denen Skins erworben werden können. Daily Challenges sind nicht auf einzelne Matches begrenzt, sondern können über mehrere Partien an einem Tag abgeschlossen werdenAußerdem wurden einige der beliebtesten Waffen in H1Z1 anhand von Spieler-Feedback überarbeitet, darunter AR-15, AK-47 und die Shotgun. Alle Details zu den Änderungen finden sich in den Patch Notes "Die globale Wettkampf-Reihe Elite Series von H1Z1 beendet das Jahr mit einem Auftritt bei der DreamHack Winter, die vom 1. – 3. Dezember 2017 in Schweden stattfindet. Einige der weltbesten Solo-Spieler und -Teams treten um ein Preisgeld in Höhe von insgesamt $250.000 gegeneinander an (...) Die Solo- und Team-Qualifiers finden am 1. und 2. Dezember statt, die Finalrunden am Sonntag, den 3. Dezember. Die Gefechte werden auf dem offiziellen H1Z1 Twitch Channel übertragen."Letztes aktuelles Video: November Developer Update Combat Zone Daily Challenges Preseason 7