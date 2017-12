H1Z1: Battle-Royale-Shooter kann bis zum 21. Dezember kostenlos gespielt werden

Bis zum 21. Dezember 2017 findet die erste "Free Week" seit Bestehen von H1Z1 statt. Der Battle-Royale-Shooter kann in diesem Zeitraum kostenlos bei Steam ausprobiert werden. Das Spiel wird darüber hinaus mit 75%-Rabatt angeboten ( Details )."H1Z1 zelebriert die Feiertage außerdem mit dem Event 'Wreck the Halls'. Den ganzen Dezember lang haben Spieler die Chance, ein aus vier Teilen bestehendes, weihnachtliches Outfit zu ergattern, indem sie an diversen In-Game-Events teilnehmen. Um ein Teil des Ensembles zu gewinnen, müssen Spieler in einem beliebigen Feiertags-Match mindestens Platz 30 erreichen."Letztes aktuelles Video: November Developer Update Combat Zone Daily Challenges Preseason 7