H1Z1: Auto-Royale-Update mit Raketenwerfer und 60 Zweier-Teams - 4Players.de

"Neue Waffe: Der Raketenwerfer verursacht hohen Explosionsschaden. Die Raketen können im Flug gesteuert werden, indem nach unten gezielt und das Geschoss nach dem Abfeuern bewegt wird.

Duo-Modus: Neben dem traditionellen Vierer-Modus können Spieler nun auch mit einem Kumpel zusammen in die Karre springen, sich für einen Fahrer entscheiden und direkt losfahren.

Optimierte Karte: Zahlreiche Kollisionsobjekte und Navigationsengpässe wurden aus dem Spiel entfernt.

Waffen-Tuning: Landminen, Scharfschützengewehre und Armbrust wurden besser austariert, um den Spielfluss und die Spielbarkeit zu verbessern.

Außerdem: Verbesserungen bei Hosted Games und viele Bug-Fixes am zentralen Battle Royale-Modus von H1Z1."

Daybreak Games hat das erste große Inhaltsupdate für Auto Royale an den Start gebracht, den Battle-Royale-Modus, mit dem H1Z1 letzten Monat aus dem Early Access gekommen ist, bevor das Spiel überraschend schnell Free-to-play wurde. Das Update umfasst den Lenkraketenwerfer und einen Duo-Modus, in dem 60 Zweier-Teams mit Fahrzeugen gegeneinander antreten.Patch-Features ( Change-Log ):"Seit dem Release aus dem Early Access hat H1Z1 bereits die Marke von 10 Millionen Spielern überschritten. Das neue Update ist ein weiterer Schritt in Richtung der Vision von Auto Royale, sich als Premium Battle Royale-Spiel mit Fahrzeugen aufzustellen. Auto Royale befindet sich aktuell noch in der Beta-Phase und wird unter Berücksichtigung des Feedbacks der Community ständig weiterentwickelt. Neben Updates für Auto Royale wird H1Z1 weiterhin ständig neuen Content für alle Fans von Battle Royale zur Verfügung stellen. Dazu gehört unter anderem Z1 Remastered, eine aufgemotzte Version der beliebten Karte aus den Anfangszeiten von H1Z1. Daneben will Daybreak mit der H1Z1 Pro Liga die erste professionelle Battle Royale-E-Sports-Liga aktiv unterstützen", erklären die Entwickler.Letztes aktuelles Video: Auto Royale Duos Weekend