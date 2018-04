H1Z1: Betatest des Battle-Royale-Shooters auf PlayStation 4 steht an - 4Players.de

Der offene Betatest von H1Z1 wird am 22. Mai 2018 auf der PlayStation 4 starten. Ab dem gleichen Tag können Spieler ein spezielles Bundle kaufen (für 23,33 Euro), das kosmetische Gegenstände für den Start der offenen Beta sowie ein dynamisches Theme enthält."H1Z1 auf der PS4, das ist wahrer Battle-Royale-Wahnsinn! Wir haben das Spiel für die Playstation 4 neu gebaut und im Design den Fokus auf die absoluten Kernelemente gelegt, auf alles das, was bei diesem Genre für so viel Spaß beim Spielen und Zuschauen sorgt", sagt Terrence Lee, der Producer von H1Z1. "Wir haben vor allem darauf geachtet, dass alles noch verstärkt wird, was H1Z1 besonders macht: das Tempo, den Spaß, die schiere Action.""Die Steuerung für H1Z1 auf der PS4 legt den Fokus auf die Action. Das Einsammeln von Loot wird gegenüber der PC-Version vereinfacht, ebenso das Inventarmanagement. Der Wechsel zwischen Schusswaffen und Granaten funktioniert über ein leicht zu bedienendes Kreismenü. Crafting wird entfernt", heißt es in der Pressemitteilung.Die Überarbeitung des Fortschrittssystems wird folgendermaßen beschrieben: "Die Ausbreitung von Giftgas wird angepasst, um das Spiel zu beschleunigen; das Airdrop-System wird neu gestaltet, um Spieler in Bewegung zu halten. Die neue Waffenprogression gibt Spielern noch Zugriff auf sechs Level-1-Waffen zu Matchbeginn, so dass sie sich strategisch entscheiden müssen, welchen Airdrops sie nachgehen, um sich mit besserer Ausrüstung zu versorgen. (...) Während die Airdrops die primäre Methode sind, um an Ausrüstung mit höherem Level zu kommen, gibt es versteckt auf der Karte Kisten mit Gear der Level 2 und 3. Die Kisten senden schwache Radio-Signale aus. Spieler, die einer eher passiven Strategie folgen, können sich daher darauf spezialisieren, diese Kisten zu finden."H1Z1 wird auf der PS4 Pro mit 60 Frames pro Sekunde laufen (Auflösung wurde nicht benannt). Die geschlossene Beta startet noch in diesem Monat. Interessierte Spieler können sich auf der offiziellen Webseite bewerben.Letztes aktuelles Video: PS4-Teaser