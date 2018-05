H1Z1: Battle Royale: Offener Betatest auf PlayStation 4 gestartet - 4Players.de

H1Z1: Battle Royale ist ab sofort auf PlayStation 4 im PlayStation Store erhältlich (Free-to-play mit Mikrotransaktionen). Der eigenständige Battle-Royale-Shooter ist momentan in der offenen Beta-Phase. Der endgültige Release steht im Laufe des Jahres an. Für die offene Beta von H1Z1 auf der PlayStation 4 sind drei Limited-Edition-Pakete erhältlich: Starter Paket (7,49 Euro), Standard Paket (25,64 Euro) und Deluxe Paket (62,99 Euro). Mitglieder von PlayStation Plus erhalten ein kostenloses Paket mit zwei exklusiven Items aus Nemesis Kisten: die Rüstung Tactical Body Armor und das Explorer Backpack."Wir haben H1Z1 für die PlayStation 4 neu designt und speziell auf Action-Shooter-Fans zugeschnitten. Es ist schnell, intuitiv und seine 15-Minuten-Matches sorgen für intensive Sessions mit hohem Spaßfaktor. Wir haben während der geschlossenen Beta-Phase fantastisches Feedback bekommen und freuen uns außerordentlich, dass die PlayStation-4-Spieler mit der offenen Beta endlich in den intensiven Action-Genuss von H1Z1: Battle Royale kommen", sagt Produzent Terence Yee.Die Entwickler stellen die PS4-Version folgendermaßen vor: "H1Z1 wurde speziell für die PlayStation 4 neu designt und sowohl mit einem größeren Waffenarsenal (sechs neue Waffen) als auch mit einer komplett überarbeiteten Benutzeroberfläche und weiteren Features ausgestattet. (...) Das Steuerungssystem von H1Z1 wurde gründlich überarbeitet, damit Spieler das Chaos mit schnellen Moves beherrschen können. Mit einem vertrauten radförmigen Waffenmenü können die Spieler sehr schnell zwischen den beiden Waffen ihrer Wahl hin- und herschalten: Schusswaffen und Granaten. Das 'Grab-and-Go'-Ausrüstungssystem macht es für die Spieler zudem leichter, auf der Flucht Beute zu sammeln. Nie zuvor waren Fallschirmabwürfe wichtiger in H1Z1. Sie sind die Hauptquelle für den besten Loot. Deswegen müssen die Spieler strategisch entscheiden, wann sie einem Massenabwurf folgen, um höher gelevelte Rüstung und bessere Waffen zu erhalten. Für defensiver ausgerichtete Spieler sind spezielle Kisten mit ähnlich hoch-leveliger Ausrüstung über die Map verteilt - man muss lediglich auf den Funkverkehr und den Signalton achten, der ertönt, sobald man sich in der Nähe einer solchen Kiste befindet."Letztes aktuelles Video: Battle Royale PlayStation 4 Open Beta Trailer