H1Z1: Starttermin für Battle Royale auf der PS4 verkündet - 4Players.de

Ab dem nächsten Monat darf man sich auch auf der PS4 in die Battle Royale Schlachten von H1Z1 stürzen. Genauer gesagt fällt der Startschuss am 7. August, wie Daybreak Game Company beim PlayStation Blog verkündet. Gleichzeitig wird damit das Ende der Open Beta eingeläutet, an der bisher mehr als zehn Millionen Spieler teilgenommen haben.Obwohl der Modus weiterhin Free-to-play sein wird, gibt es selbstverständlich mehr als genug Gelegenheiten, wie man Geld ausgeben kann - so z.B. für diverse Bundle Packs oder den Battle Pass für die erste Season. Auch gibt es mit dem halbautomatischen Scharfschützengewehr SOCOM und einem Raketenwerfer zwei neue Waffen sowie mit dem ARV ein weiteres Fahrzeug.Letztes aktuelles Video: Battle Royale - Neue PC-Karte