Z1: Battle Royale : Wieder ein neuer Name für H1Z1 - 4Players.de

Es gibt wieder einen neuen Namen für das Spiel, das irgendwann einfach nur H1Z1, dann H1Z1: King of the Hill und zuletzt H1Z1: Battle Royale hieß. Wie Kotaku schreibt, hat sich NantG als neuer Entwickler nach der Übernahme der Marke von der Daybreak Game Company für einen weiteren Namenswechsel entschieden. Ab sofort heißt das Spiel nur noch Z1: Battle Royale.Darüber hinaus will man mit dem Season-Three-Update namens The Return of the King in die Erfolgsspur zurückkehren, die das Spiel zwischen Ende 2016 und Anfang 2017 erlebt hat, als sich tausende Spieler auf den Online-Servern tummelten. NantG hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, die goldene "King-of-the-Hill-Ära" wieder aufleben zu lassen. Daher werden viele Änderungen und Modernisierungsmaßnahmen wieder rückgängig gemacht: Das neue Update soll viele der alten Animationen beim Laufen, Springen oder Nachladen zurückbringen. Auch beim Rückstoß der Waffen und der Kulisse will man sich wieder an älteren Versionen orientieren.Ob die Maßnahmen zusammen mit der erneuten Namensänderung etwas bewirken und trotz derzeit populärer Alternativen wie Apex Legends, PUBG oder Black Ops 4 tatsächlich Spieler zurück zum Battle Royale in H1Z1 bringen, muss sich aber erst noch zeigen.Letztes aktuelles Video: Season 3 Trailer