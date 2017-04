Hey! Pikmin: Zweidimensionales Pikmin-Abenteuer erscheint Ende Juli für 3DS - 4Players.de

Der bisher noch namenlose 2D-Ableger von Pikmin wird den Titel "Hey! Pikmin" tragen und soll am 28. Juli exklusiv auf den Konsolen der 2DS- und 3DS-Familie erscheinen. Captain Olimar bricht zu einer Abenteuerreise auf und die Pikmin schließen sich ihm an. "Wenn die Pikmin Olimar folgen, berühre einfach den Touchscreen, um sie zu werfen. Sie machen sich dann sogleich an die Arbeit, bewegen Objekte, kämpfen gegen Kreaturen oder tragen Schätze ins Ziel." Rote Pikmin sind wie immer feuerfest, blaue Pikmin lieben das Wasser und gelbe Pikmin können besonders hoch geworfen werden und sind immun gegen Strom.Nintendo schreibt weiter: "Dank des völlig neuartigen Gameplays müssen die Spieler alle Arten unterschiedlicher Pikmin einsetzen und mit Hilfe des Touchscreens in 2D-Szenarien Rätsel lösen, Herausforderungen bestehen und Gegner besiegen. Dabei kann ihnen ein neues, separat erhältliches Pikmin-amiibo helfen, das gleichzeitig mit dem Spiel in den Handel kommt." Erste Spielszenen sind am Anfang der Nintendo-Direct-Ausgabe zu sehen.