Hey! Pikmin: Überblick-Trailer stellt den zweidimensionalen Ableger vor - 4Players.de

Nintendo of Amercia stellt Hey! Pikmin für Konsolen der 2DS- und 3DS-Familie im folgenden Überblick-Trailer näher vor. In dem 2D-Ableger bricht Captain Olimar zu einer Abenteuerreise auf und muss für die Reparatur seines getreuen Raumschiffs insgesamt 30.000 Glitzernüsse sammeln - und hier kommen die Pikmin ins Spiel, die Olimar bei seiner Aufgabe helfen. Rote Pikmin sind wie immer feuerfest, blaue Pikmin lieben das Wasser und gelbe Pikmin können besonders hoch geworfen werden und sind immun gegen Strom.Eine Demo-Version von Hey! Pikmin steht im europäischen Nintendo eShop zum Download bereit. In der Testversion lernt man zwei Pikmin-Typen und ihre Fähigkeiten kennen. Das Spiel wird am 28. Juli 2017 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Lift-Off-Trailer