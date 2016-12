Poochy and Yoshi's Woolly World: Spielszenen aus Japan - 4Players.de

Nintendo Japan hat ein über sechs Minuten langes Video aus Poochy and Yoshi's Woolly World veröffentlicht. In dem Video werden die grundlegenden Spielfunktionen, die Verwandlungen von Yoshi, die Trickanstrecker, die Sammelobjekte und Schnuffel vorgestellt. Nintendo schreibt weiter: "Mit einem Zungenschlag Yoshis ribbelst du ganze Wände auf, durch das gezielte Werfen von Wollknäueln erstellst du neue Plattformen und mit dem Flatter-Sprung kommst du in Bereiche, die sonst außer Reichweite wären. Mit Trickansteckern oder durch Scannen des Schnuffel-amiibo (separat erhältlich oder als Teil eines Software-Bundles) kannst du den fröhlichen Vierbeiner stets herbeirufen, wenn du Unterstützung brauchst. (...) In 'Poochy & Yoshi's Woolly World' sind alle Level aus dem Wii U-Abenteuer Yoshi's Woolly World enthalten. Außerdem gibt es zusätzliche Level, in denen Schnuffel eine entscheidende Rolle spielt. Lass ihn rechtzeitig springen, um auf dem Weg ins Ziel so viele Juwelen wie möglich einzusammeln. (...) Jeder kann Spaß mit der Wolle haben! Im Klassisch-Modus kannst du ein vertrautes Yoshi-Abenteuer erleben, und im Entspannt-Modus ganz ohne Druck relaxt spielen. Im Entspannt-Modus können dir Schnuffelchen durch die Level folgen und für dich Geheimnisse finden und Bösewichte angreifen!" Das wollige 2D-Jump-&-Run erscheint am 3. Februar 2017 für Nintendo 2DS sowie 3DS und am gleichen Tag kommt auch das separat erhältliche (aus echter Wolle gestrickte) "Schnuffel amiibo" heraus.Letztes aktuelles Video: Spiel-Vorstellung Japan