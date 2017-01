Poochy und Yoshi's Woolly World: Demo im Nintendo eShop verfügbar - 4Players.de

Nintendo hat eine Demo zu Poochy und Yoshi's Woolly World für Nintendo 3DS zum Download freigegeben. Damit können interessierte Spieler die erweiterte Handheld-Umsetzung des Wii-U-Titels Yoshi's Woolly World vorab ausprobieren. "Die portable Version beinhaltet neue Funktionen und alle Level der Wii-U-Fassung. Zusätzlich gibt es neue Level für Yoshi's Freund Schnuffel: Spieler müssen Schnuffels Sprünge zeitlich so ausführen, dass er Juwelen und Schnuffelchen auf dem Weg zum Ziel einsammelt. Schnuffelchen sind kleine Helfer, die anzeigen, wo Spieler sich nach Geheimnissen und Sammelobjekten umsehen sollten. Nintendo arbeitet außerdem mit dem Stop-Motion-Studio 'Dwarf' zusammen an 30 animierten Kurzfilmen mit Yoshi und Schnuffel, die in der Nintendo 3DS-Version enthalten sein werden." Das wollige 2D-Jump-&-Run erscheint am 3. Februar 2017 für Nintendo 2DS sowie 3DS und am gleichen Tag kommt auch das separat erhältliche (aus echter Wolle gestrickte) "Schnuffel amiibo" heraus.Letztes aktuelles Video: Spiel-Vorstellung Japan