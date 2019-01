Windscape: Zelda-Hommage verlässt Ende März den Early Access und erscheint auch für Switch & Xbox One - 4Players.de

Wie Headup Games und Magic Sandbox bekannt gibt, wird das explorative Abenteuerspiel Windscape den Early Access am 27. März verlassen und darüber hinaus auch für Xbox One sowie Switch erscheinen.Für die Entwicklung der Hommage an The Legend of Zelda zeichnet Dennis Witte verantwortlich, der mehr als drei Jahre daran gearbeitet hat, sein "Herzensprojekt" in Zusammenarbeit mit dem Publisher Wirklichkeit werden zu lassen.Ab dem 8. März kann das Spiel im eShop mit einem Rabatt von 20 Prozent vorbestellt werden. Ab dem 13. März steht es auch im Microsoft Store mit dem gleichen Rabatt zur Verfügung. Bis zur Veröffentlichung hat man außerdem den Preis für die PC-Version im Early Access um 20 Prozent reduziert. Der reguläre Verkaufspreis beträgt knapp 20 Euro.Letztes aktuelles Video: Release Date Trailer