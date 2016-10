IndieCade Europe: Das vollständige Programm des Festivals der Independent-Spiele - 4Players.de

Die Veranstalter der IndieCade Europe haben bekanntgegeben, welche Spiele auf dem Festival der Indiependent-Szene dem Publikum vorgestellt werden, und das Programm aller Vorträge, Workshops veröffentlicht, die im Rahmen des Festivals gehalten werden. U.a. wird Michel Ancel eine Keynote halten. Das nachfolgende Video vermittelt zudem einen Eindruck davon, was Besucher vor Ort erwartet.Die erste IndieCade auf europäischem Boden findet am 18. und 19. November in Paris statt. Wer dabei ist, sieht neben dem neuen Spiel des Alone-in-the-Dark-Schöpfers Frédérick Raynal, 2Dark , zahlreiche Titel verschiedener Genres und Künstler. Eine Übersicht bietet die offizielle Webseite . Alle vorgestellten Titel kämpfen ähnlich wie auf dem Independent Games Festival um Preise in verschiedenen Kategorien.Die Teilnehmer wurden von Spielern und Entwicklern ausgewählt. Sie "bieten frische und innovative Spieleerfahrungen und feiern die Vielfältigkeit der Videospielkultur rund um den Globus. Ausgesucht wurden die IndieCade-Europe-Titel aus über 900 Einsendungen aus Europa und darüber hinaus – unter anderem mit Spielen aus Palästina, Indien, Australien", so der Veranstalter in einer früheren Pressemitteilung.Letztes aktuelles Video: Die Highlights der erste IndieCade Europe