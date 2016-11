IndieCade Europe: Die Gewinner der ersten IndieCade Europe Festival Awards - 4Players.de

Audience Choice: Hacktag von Piece of Cake Studio (Webseite)

Media Choice: Old Man's Journey von Broken Rules (Webseite)

Developer Choice: Shrug Island von Tiny Red Camel (Webseite)

Special Jury Choice: event[0] on Ocelot Society (Webseite)

Die erste IndieCade Europe hat letzten Freitag und Samstag (18. und 19. November) stattgefunden. Im Herzen von Paris - im "Conservatoire national des arts et métiers" - konnten interessierte Besucher mehr als 80 Indiespiele auszuprobieren. Das von Capital Games organisierte Festival feierte die Welt der Independent Games. Mehr als 2.200 Besucher wurden gezählt. Aus dem gebotenen Spiele-Aufgebot haben Besucher, Journalisten, Entwickler und eine Jury die "meisterwarteten" Indiespiele gekürt, die bei der IndieCade Europe spielbar waren. Die Gewinner sind:Neben den IndieCade Europe Festival Awards gab es beim Event allerlei Panels und Vorträge u. a. von Michel Ancel (Rayman und Beyond Good and Evil), Matt Nava (Art Director von Journey und Flower; Creative Director von Abzu) und Luke Crane (Kickstarter) sowie Workshops zu einer breiten Palette an Themen, wie Game Design, VR und Business-Tipps für Indie-Entwickler.Letztes aktuelles Video: Die Highlights der erste IndieCade Europe