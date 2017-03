Rad Rodgers: World One: THQ Nordic hat die Rechte gekauft; Konsolen-Versionen des Jump-&-Runs in Entwicklung - 4Players.de

Waffen: Dusty bewaffnet Rad mit einer Vielzahl radikaler und knallharter Waffen. Der Bolt-Blaster hat unbegrenzte Muni, ist leicht zu benutzen und hat mehr als genug Feuerkraft. Die Phönixkanone verschießt einen Feuervogel, dessen Schwingen Feinde im Vorbeifliegen in Brand setzen. Im ersten Kapitel gibt es 5+ Waffen, weitere sind in Vorbereitung.

Sound & Musik: Unser Komponist Andrew Hulshult hat seine Erfahrungen als Musiker und Komponist mit seiner Leidenschaft für Spiele im Retro-Stil kombiniert und einen authentischen und ganz erstaunlichen Soundtrack für das Spiel komponiert, MIDI-inspirierte Musik eingeschlossen ... Und natürlich Synthesizer!

Das Pixelversum: Rad und Dusty sind zwar ein tolles Team, doch nur Dusty kann das elektrifizierte Pixelversum betreten – eine gefährliche, die Raumzeit unterbrechende Region, die jenseits der Spielwelt existiert. Dusty dringt in das Pixelversum ein, wenn Fehler in der laufenden Spielwelt repariert werden müssen, damit Rad & Dusty ihre Reise fortsetzen können.

Klassische Easter Eggs: Das Spiel beinhaltet schwer auffindbare Sammelobjekte in manchmal noch schwerer zu findenden klassischen versteckten Räumen. Für das Sammeln aller Objekte sind präzise Jump&Run-Spielfertigkeiten gefragt."

THQ Nordic hat eine Kaufvereinbarung mit den Slipgate Studios getroffen und sämtliche Rechte an Rad Rodgers gekauft. Darüber hinaus haben sich beide Parteien über die Bedingungen zur Entwicklung der Konsolen-Versionen (PlayStation 4 und Xbox One) geeinigt. Die Entwicklung ist bereits angelaufen, heißt es. Das über Kickstarter finanzierte Spiel ist bereits für PC erhältlich und erinnert an klassische Jump-&-Runs wie Commander Keen, Conker, Ruff'n'Tumble und Jazz Jackrabbit."Rad Rodgers war ein Spiel, dessen Entwicklung uns sehr viel Spaß gemacht hat, von der erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne, die uns extrem motiviert hat, bis hin zu der Vielzahl an Reaktionen und dem ausgiebigen Lob seitens der Fans des Spiels. Für uns war das eine großartige Erfahrung, und jetzt ist es uns eine große Freude, THQ Nordic übernehmen zu lassen, weil wir der Ansicht sind, dass THQ Nordic Spiele nicht nur kauft, sondern sich ihrer auch liebevoll annimmt", erklären die Entwickler."Rad Rodgers wurde kürzlich bei 'Spilprisen 2017' in Dänemark für den 'Best Technical Achievement' Award nominiert", so Josh Olin, Vice President Publishing bei 3D Realms. "Wir fühlen uns geehrt, dass uns die Möglichkeit zu Teil wurde, mit dieser besonders kreativen Gruppe von Indie Entwicklern zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns auf eine vielversprechende Zukunft mit den Leuten bei THQ Nordic! 3D Realms wird sich weiterhin voll und ganz auf die Unterstützung von innovativen Indie Studios konzentrieren."THQ Nordic stellt das Spiel wie folgt vor: "Rad ist ein ungestümer, aber beherzter Junge, der eventuell ein wenig zu viel Videospiele spielt. Nachdem er am Ende einer langen vor der Konsole verbrachten Nacht eingeschlafen ist, stellt Rad bei seinem Erwachen fest, dass sich seine alte verstaubte Konsole von selbst wiedereingeschaltet hat. Plötzlich öffnet sich ein Strudel , der Rad in seinen Fernseher saugt, wo er sich als Star seines ganz eigenen Videospielabenteuers wiederfindet. Dusty ist Rads nun mit einem Bewusstsein und einer gutmütigen, aber unflätigen Persönlichkeit ausgestattete Spielkonsole. Die Taktfrequenz ist nicht mehr, was sie einmal war, aber was Dusty an Megahertz fehlt, macht er mit Erfahrung und Attitüde wett! Rad & Dustys Abenteuer beginnt in der Ersten Welt und führt sie durch sieben gefährliche Level randvoll mit action- und humorgeladenem Hardcore-Jump&Run-Spaß. Diese vermodernde Dschungelwelt wurde von einer üblen Verderbnis befallen, und es obliegt dem unwahrscheinlichen Kumpel-Duo Rad und Dusty, die Bewohner des Dschungels zu retten und den Baumältesten wieder als Hüter des Landes einzusetzen.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer