"Leaderboards: Wetteifert mit anderen Spielern weltweit um die höchsten Punktzahlen

Hüte: Im Spiel sind nun über 20 unterschiedliche freispielbare Kopfbedeckungen

Neue "Pogo Vertigo"-Bonus Levels: Schnappt euch einen Pogo-Stick und findet heraus, wie weit ihr es in den neuen Levels schafft.

Neue freischaltbare Artworks: Im Verlauf des Spiels können diverse Behind-the-Scenes-Bilder freigespielt werden.

Neue Pixelversum-Puzzles: Die Pixelversen wurden komplett neugestaltet und enthalten neue Arten von Rätseln.

5 neue Levels: Besteht in 3 neuen Pogo-Stick-Leveln und 2 großen neuen Zonen: "Rainforest Rampage" und "Raging Ruins".

Minibosse: Rad Rodgers muss sich mit 2 neuen Minibossen herumschlagen.

4 neue Feind-Typen: "Spiky Jellyfish" und "Powerful Laserheads" warten neben den beiden neuen Minibossen darauf, Rad eins auszuwischen.

Brandneue Waffen: Der legendäre "Excalibat" aus dem Spiel Rise of the Triad kehren in Rad Rodgers zurück. Er verleiht Unverwundbarkeit und man prügelt sich voller Wonne durch Horden von Kontrahenten."

Der Retro-Plattformer Rad Rodgers von Entwickler Slipgate Studios und Publisher THQ Nordic wird am 21. Februar 2018 auf PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Gleichzeitig erhalten alle Besitzer der PC-Version ein kostenloses Update (das in der Konsolenfassung enthalten sein wird) mit folgenden Inhalten:Das über Kickstarter finanzierte Spiel ist bereits für PC ( Steam GOG ) erhältlich und erinnert an klassische Jump-&-Runs wie Commander Keen, Conker, Ruff'n'Tumble und Jazz Jackrabbit. THQ Nordic hatte sich im März 2017 die Rechte an dem Titel gesichert ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Konsolen-Trailer