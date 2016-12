Super Mario Run: Demo im Anmarsch; zwei Trailer zum Einhand-Jump-&-Run - 4Players.de

Nintendo wird Super Mario Run bekanntlich am 15. Dezember 2016 für iPhone, iPad sowie iPod touch (ab iOS 8.0) veröffentlichen und im Laufe des heutigen Tages will das Unternehmen bereits eine Demo im App-Store zur Verfügung stellen, sagte Reggie Fils-Aime bei der Tonight Show . Passend dazu hat Nintendo zwei weitere Trailer herausgegeben, darunter ein Spielszenen-Video, das einen Überblick über das Jump-&-Run verschaffen soll, das man mit einer Hand spielen kann.Das "komplette Spiel" kann für 9,99 Euro gekauft werden. "Weitere Zahlungen sind nicht notwendig", heißt es vom Hersteller. Insgesamt drei Spielmodi und 24 Levels werden geboten: Welten, Toad-Rallye und Königreich. Wann die Android-Umsetzung folgen wird, ist unklar."Renne und springe in stilvoller Manier, um Prinzessin Peach aus Bowsers Fängen zu befreien! Deine Reiseroute umfasst Ebenen, Höhlen, Spukhäuser, Luftgaleeren, Festungen und mehr...Es gilt, 6 Welten mit 24 brandneuen, speziell für einhändiges Spielen entworfenen Leveln abschließen!""Lass Mario mit coolen Aktion glänzen, tritt gegen deine Freunde an und fordere Spieler aus der ganzen Welt heraus. Bei diesem vielfältigen Herausforderungsmodus ähnelt keine deiner Partien einer vorherigen.Es geht nicht nur darum, noch trickreichere Manöver als dein Kontrahent aufs Parket zu zaubern, sondern auch darum, Münzen zu sammeln und von vielen Toads angefeuert zu werden. Wenn du überzeugend genug bist, können sogar Toads in dein Königreich einziehen.Coole Aktionen füllen deine Münzrausch-Anzeige und können so letztendlich einen Münzrausch auslösen! Hinweis: Du benötigst Rallye-Tickets, um eine Toad-Rallye spielen zu können. An diese Tickets kannst du auf unterschiedliche Art und Weise gelangen, beispielsweise durch das Abschließen einer Welt oder über Bonusspiele in deinem Königreich.""Sammle Münzen und Toads, um dein ganz eigenes Königreich zu gestalten. Erschaffe ein einzigartiges Königreich, indem du Gebäude und Dekoration platzierst. An beides kannst du bei Toad-Rallyes mithilfe von Toads gelangen. Die freundlichen Toads, die du bei der Toad-Rallye beeindruckt hast, sind der Schlüssel dafür, dein Königreich ganz nach deinen Vorlieben auszuschmücken, zu vergrößern und zu verbessern."