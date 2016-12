Super Mario Run: Benötigt offenbar eine Always-On-Verbindung zum Internet - 4Players.de

Flugreisende Mario-Fans könnten bei Nintendos kommendem Endless-Runner für Smartphones Probleme bekommen: In einem Interview mit Mashable.com erklärte Shigeru Miyamoto, dass Super Mario Run während des laufenden Spiels eine dauerhafte Internetverbindung benötigen werde. Als Grund für diese Entscheidung nannte er in erster Linie die "Sicherheit" der Software. Als das Magazin nachhakte, bestätigte er, dass damit der Schutz vor Software-Piraterie gemeint sei. Miyamoto dazu:"wir sehen unsere Software als sehr wichtiges Kapital an (...) tatsächlich war das Sicherheits-Thema auch einer der Gründe, warum wir zuerst auf iPhone und iOS starten. Es handelt sich - basierend auf der momentanen Entwicklungsumgebung - also lediglich um eine Voraussetzung, die ins Spiel eingebaut wurde, um die Sicherheit zu unterstützen - und die Tatsache, dass drei Modi mit dem Netzwerk Kontakt aufnehmen und untereinander interagieren. An einem Punkt dachten wir uns, dass es nett wäre, den World-Tour-Modus [also den Story-Modus] getrennt verfügbar zu machen, damit man ohne diese Verbindung spielen kann. Doch dann ist die Herausforderung, dass wenn das in einem Standalone-Modus funktioniert, es in der Tat die Verbindung zu den Modi Toad Rally und Kingdom verkompliziert. Und weil diese beiden Modi aufs Speichern per Netzwerk angewiesen sind, mussten wir den World-Tour-Modus ebenfalls integrieren."Nintendo wird Super Mario Run am 15. Dezember 2016 für iPhone, iPad sowie iPod touch (ab iOS 8.0) veröffentlichen. Eine Android-Umsetzung folgt im kommenden Jahr.Letztes aktuelles Video: Meet Super Mario Run