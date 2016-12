Super Mario Run: Prognose: Mehr als 70 Millionen Dollar Umsatz und 50 Mio. Downloads im ersten Monat - 4Players.de

Das auf den Mobile-Markt spezialisierte Marktforschungsunternehmen SensorTower schätzt, dass Super Mario Run im ersten Monat unter den drei umsatzstärksten Spielen im App Store zu finden sein wird. Sie gehen von Umsätzen (weltweit) in Höhe von 71 Millionen Dollar aus (Netto: 50 Mio.). In der nächsten Woche, am 15. Dezember 2016, wird das Spiel für iPhone, iPad und iPod touch veröffentlicht.Laut der Prognose, die auf mehreren Faktoren (u. a. Vorabregistrierung, Anzahl der Push-Benachrichtigungen) beruht, soll Super Mario Run damit den dritterfolgreichsten Start eines Mobile-Titels hinlegen. Nur Pokémon GO (erschien weltweit nicht zeitgleich) und Clash Royale sollen im ersten Monat mehr Umsatz erzielt haben. Da Super Mario Run im ersten Verkaufsmonat nicht in China zur Verfügung stehen wird, wurde der umsatzstarke chinesische Markt in der Schätzung nicht berücksichtigt.Im Gegensatz zu Pokémon GO und Clash Royale gibt es in Super Mario Run keine Mikrotransaktionen. Das "komplette Spiel" kann für 9,99 Euro (9,99 Dollar) gekauft werden. "Weitere Zahlungen sind nicht notwendig", heißt es von Nintendo. Ein Teil des Spiels kann kostenlos ausprobiert werden. SensorTower schätzt, dass das Spiel im ersten Monat ungefähr 50 Millionen Mal runtergeladen wird (Pokémon GO lag bei geschätzt 32 Millionen Mal).Letztes aktuelles Video: Meet Super Mario Run