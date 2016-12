Super Mario Run: Für iPhone, iPad und iPod touch veröffentlicht - 4Players.de

Nintendo hat Super Mario Run für iPhone, iPad und iPod touch im App Store veröffentlicht (Downloadgröße: 205 MB). iOS 8.0 oder neuer ist erforderlich. Ein Teil des Spiels kann kostenfrei runtergeladen werden. Gegen Zahlung von knapp 10 Euro kann der "komplette Spielumfang" (sechs Welten mit 24 Levels) freigeschaltet werden. Zum Spielen wird eine Internetverbindung benötigt. Neben dem normalen "Welten-Modus" gibt es noch die beiden Spielmodi Toad-Rallye und Königreich ( Details )."In diesem Spiel bewegt sich Mario durch die jeweiligen Level vorwärts und du lenkst ihn mithilfe diverser Sprünge in Richtung Ziel. Marios Verhalten ist dabei vom Timing deiner Berührungen des Bildschirms abhängig. Dein Geschick entscheidet, ob es dir gelingt, Münzen zu sammeln, das Ziel zu erreichen und Mario dabei auch noch gut aussehen zu lassen."Das auf den Mobile-Markt spezialisierte Marktforschungsunternehmen SensorTower schätzt , dass Super Mario Run im ersten Monat unter den drei umsatzstärksten Spielen im App Store zu finden sein wird. Sie gehen von Umsätzen (weltweit) in Höhe von 71 Millionen Dollar aus (Netto: 50 Mio.). Es wird geschätzt, dass das Spiel im ersten Monat ungefähr 50 Millionen Mal runtergeladen wird (Pokémon GO lag bei geschätzt 32 Millionen Mal).Letztes aktuelles Video: Meet Super Mario Run