Super Mario Run: Bester Start in der Geschichte des App Stores; Umsatzprognose deutlich gesenkt; Preismodell stößt bei vielen Mobile-Spielern auf Verwunderung - 4Players.de

Mr_v_der_Muehle schrieb am 18.12.2016 um 14:35 Uhr

10 Dollar ist gemessen am Umfang und an den zahlreichen kostenlosen Alternativen, die ebenfalls ganz okay sein sollen (Rayman z. B.), schon ein recht stolzer Preis.

Ich habe das ganze noch nicht gespielt, kann aber verstehen, dass Nintendo sein Maskottchen nicht für lau raushauen möchte (man hat sich ja auch echt lange dagegen gewehrt). Auf dem Telefon spiele ich eh nicht gern, ein Tablet habe ich nicht und wenn ich was spielen will, mach ich eine Konsole oder den PC an. Die Investoren werden mit dem Model aber wahrscheinlich nicht zufrieden sein. Bei dem Wind, der um den Titel gemacht wurde, kann ich so ein Risiko auch echt nicht nachvollziehen.