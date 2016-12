Super Mario Run: Derzeit sind keine Zusatzinhalte geplant; Aktienkurs von Nintendo gibt nach - 4Players.de

Nintendo plant derzeit keine kostenlosen oder kostenpflichtigen Download-Erweiterungen bzw. Zusatzinhalte für Super Mario Run , dies sagte ein Sprecher des Unternehmens gegenüber dem Wall Street Journal . Darüber hinaus berichtet das Magazin, dass der Aktienkurs von Nintendo seit der Veröffentlichung des Mobile-Titels an Wert verlor. Nach einem Kurs-Hoch im Sommer (Pokémon GO) und im November 2016 ging es an fünf aufeinander folgenden Tagen abwärts. Am 12. Dezember lag der Kurs an der Börse in Tokyo bei 29.400 Yen (ca. 241 Euro) und nach Börsenschluss am 19. Dezember stand die Aktie bei 24.540 Yen (ca. 202 Euro). Einige Analysten kritisieren in dem Zusammenhang das Bezahlmodell des Spiels (einige Levels können kostenlos ausprobiert werden; alle Inhalte lassen sich für 9,99 Euro freischalten).Letztes aktuelles Video: The feeling never changes