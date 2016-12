Super Mario Run: Mehr als 37 Mio. Downloads an den ersten drei Tagen - durchschnittliche Spielzeit liegt bei etwa 13 Minuten - 4Players.de

Weitere Daten zu Nintendos Einstieg ins Geschäft mit Handy- und Tabletspielen: Super Mario Run wurde an den ersten drei Tagen seit seiner Veröffentlichung 37.256.946 Mal heruntergeladen, wie Develop auf Grundlage von Daten der Analysten bei App Annie berichtet. Die Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum 15. bis 17. Dezember und ziehen lediglich die Downloads in Betracht, nicht die Anzahl der Verkäufe. Die ersten drei Levels sind kostenlos spielbar, für das Freischalten weiterer Inhalte verlangt Nintendo knapp zehn Euro.Bertrand Salord, Senior Director of Marketing u.a. für Europa bei App Annie, gab gegenüber Develop außerdem zu Protokoll, wie lange sich US-amerikanische Spieler täglich mit dem Spiel beschäftigen: Auf Tablets seien dies in knapp zweieinhalb Sitzungen gut 14 Minuten, auf Smartphones ungefähr zwölf.Weniger gute Nachrichten hatte zuletzt SuperData Research für Nintendo, denn weil Super Mario Run eine ständige Internetverbindung voraussetzt, hatte das Marktforschungsunternehmen seine Umsatzprognose von 60 Mio. auf höchstens 15 Mio. Dollar gesenkt (wir berichteten ). SuperData spekuliert außerdem, dass Nintendo den Preis nach Weihnachten senken wird.Letztes aktuelles Video: The feeling never changes