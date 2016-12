Super Mario Run: Durchbrach nach vier Tagen die Grenze von 40 Millionen Downloads - 4Players.de

Weitere Erfolgsmeldungen zu Nintendos Einstieg ins Geschäft mit Handy- und Tabletspielen: Der Daumen-Plattformer Super Mario Run hat laut Nintendo via Gematsu.com ) vier Tage nach dem Start weltweit die Zahl von 40 Millionen Downloads überschritten (das Spiel erschien am 15. Dezember). In 140 Ländern und Regionen bewege sich der Titel in der Top 3 des App-Stores, in 100 Ländern gehöre man zu den zehn Apps mit den höchsten Einspielzahlen. Für iOS ist das Spiel in 150 Ländern erhältlich, eine Android-Fassung soll im kommenden Jahr folgen. Das Preismodell einer kostenlosen Demo mit freischaltbarem Hauptspiel (für 9,99 Euro) scheint allerdings zahlreiche Interessenten zu verwirren, die an Mikrotransaktionen auf dem Smartphone gewöhnt sind ( zur News ).Letztes aktuelles Video: The feeling never changes