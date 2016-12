Super Mario Run: Höhenflug flaut ab, Vorregistrierung der Android-Version gestartet - 4Players.de

Bildquelle: Bloomberg

Der Höhenflug von Super Mario Run , bei dem das iOS-Debüt des Klempners einen Rekord nach dem anderen brach (wir berichteten ), scheint langsam abzuflauen, wie Bloomberg berichtet und mit folgender Grafik von App Annie verdeutlicht:Erneut wird die ungewohnte Preisgestaltung seitens Nintendos als mögliche Ursache für das frühe Abflauen des Umsatzes genannt. Als Gratis-App stehe Super Mario Run aber nach wie vor in 68 Ländern auf Platz eins der Download-Charts. Zudem wird bekanntlich auch noch eine Android-Fassung des Auto-Runners (zum Test ) folgen, für die inzwischen auch schon Vorregistrierungen auf Google Play möglich sind. Ein konkreter Veröffentlichungstermin steht aber nach wie vor aus.Letztes aktuelles Video: The feeling never changes