Super Mario Run: Im März für Android; Nintendo versucht, erboste Reaktionen auf das Preismodell zu vermeiden - 4Players.de

iOS-Nutzer hüpfen bereits seit Mitte Dezember durch Marios Mobil-Ableger Super Mario Run , Android-Nutzer sind laut Nintendos japanischer Twitter-Ankündigung via Gematsu.com ) im März an der Reihe (zum Test der mit 60% bewerteten iPhone-Fassung geht es hier ). Um negativen Bewertungen und erbosten Kommentaren vorzubeugen, weist der deutsche Beschreibungstext auf Google Play gleich mehrmals darauf hin, dass es einen kleinen, kostenlosen Demo-Teil gibt und man den kompletten Rest per einmaliger Zahlung nachkaufen kann. In Apples Appstore hatten sich zahlreiche mit Free-to-play-Modellen sozialisierte Spieler über eine derartige "Abzocke" beschwert . Dort lag der Preis bei 9,99 Euro. Hier die Infos von Google Play , wo sich das Spiel für eine Benachrichtigung "vorregistrieren" lässt."Eine ganze neue Art von Mario-Spiel, mit einer Hand steuerbar.

In diesem Spiel bewegt sich Mario durch die jeweiligen Level vorwärts und du lenkst ihn mithilfe diverser Sprünge in Richtung Ziel. Marios Verhalten ist dabei vom Timing deiner Berührungen des Bildschirms abhängig. Dein Geschick entscheidet, ob es dir gelingt, Münzen zu sammeln, das Ziel zu erreichen und Mario dabei auch noch gut aussehen zu lassen.



Hinweis: Es wird eine Internetverbindung benötigt und es können weitere Kosten durch das Herunterladen von Daten entstehen.



Welten



Renne und springe in stilvoller Manier, um Prinzessin Peach aus Bowsers Fängen zu befreien!

Deine Reiseroute umfasst Ebenen, Höhlen, Spukhäuser, Luftgaleeren, Festungen und mehr...

6 Welten mit 24 brandneuen, speziell für einhändiges Spielen entworfenen Leveln warten darauf, durchgespielt zu werden!

Hinweis: Du hast nur dann Zugriff auf alle 6 Welten, wenn du sie gekauft hast.



Toad-Rallye



Lass Mario mit coolen Aktionen glänzen, tritt gegen deine Freunde an und fordere Spieler aus der ganzen Welt heraus.

Bei diesem vielfältigen Herausforderungsmodus ähnelt keine deiner Partien einer vorherigen.

Es geht nicht nur darum, noch trickreichere Manöver als dein Kontrahent aufs Parkett zu zaubern, sondern auch darum, Münzen zu sammeln und von vielen Toads angefeuert zu werden. Wenn du überzeugend genug bist, können sogar Toads in dein Königreich einziehen.

Coole Aktionen füllen deine Münzrausch-Anzeige und können so letztendlich einen Münzrausch auslösen!

Hinweis: Du benötigst Rallye-Tickets, um eine Toad-Rallye spielen zu können. An diese Tickets kannst du auf unterschiedliche Art und Weise gelangen, beispielsweise durch das Abschließen einer Welt oder über Bonusspiele in deinem Königreich.



Königreich



Sammle Münzen und Toads, um dein ganz eigenes Königreich zu gestalten.

Erschaffe ein einzigartiges Königreich, indem du Gebäude und Dekoration platzierst. Sammele Toads in Toad-Rallyes, damit neue Elemente verfügbar werden.

Die freundlichen Toads, die du bei der Toad-Rallye beeindruckt hast, sind also der Schlüssel dafür, dein Königreich ganz nach deinen Vorlieben auszuschmücken, zu vergrößern und zu verbessern.

Es gibt über 100 verschiedene Elemente, die du im Königreich-Modus platzieren kannst!

Hinweis: Du kannst das Spiel kostenfrei herunterladen und einen Teil davon gratis spielen oder gegen Zahlung eines festgesetzten Kaufpreises den kompletten Spielumfang genießen."

Letztes aktuelles Video: The feeling never changes