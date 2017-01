Super Mario Run: 78 Mio. Downloads und vier Mio. Mal verkauft; Easy-Mode kommt mit Patch 1.1.0 - 4Players.de

matzab83 hat geschrieben: Peter__Piper hat geschrieben: Freiheit auf dem von mir bezahltem Produkt :wink:

Dem Smartphone, meinst du jetzt sicher, oder?

Fängt bei der Hintergrundfarbe des Layouts an und hört bei dem vollständigen Zugriff auf, der von mir bezahlten Hardware, auf.

Das man dann nebenbei noch Zugriff zu nicht bezahlter Software erhält: geschenkt.

Und das Apple den Zugang zum Store mit entsprechenden Geräten verwehrt, ist dann wiederum deren Pech, da sie ja potentielle Kunden damit selber ausgrenzen. Und somit zwingen die einen ja förmlich zur Nutzung nicht gekaufter Software.

Versteh ich das richtig? Dem Smartphone, meinst du jetzt sicher, oder?Das man dann nebenbei noch Zugriff zu nicht bezahlter Software erhält: geschenkt.Und das Apple den Zugang zum Store mit entsprechenden Geräten verwehrt, ist dann wiederum deren Pech, da sie ja potentielle Kunden damit selber ausgrenzen. Und somit zwingen die einen ja förmlich zur Nutzung nicht gekaufter Software.Versteh ich das richtig?

matzab83 hat geschrieben:

Das man dann nebenbei noch Zugriff zu nicht bezahlter Software erhält: geschenkt.



Ich kann nur für Google sprechen,aber da bieten die Hersteller auch durchaus Ihre Apps ausserhalb des Playstores an.Aber wenn du ein Freund davon bist das man dir Vertriebswege vorschreibt.Freier Markt und so - wird eh überbewertet.Hauptsache ich kann das neuste Apfelgerät nutzen.Dafür gebe ich auch gerne meine Freiheit an der Eingangstür ab.Ansonsten bin ich halt n Mordraubkopiervergewaltiger und gesellschaftlig geächtet.Schöne neue Welt :Vaterschlumpf:Dann sperre mal gut die Öhrchen auf.Ich habe auf dem PC quasie jederzeit Zugriff auf "nicht bezahlte Software".Trotzdem kaufe ich mir die Spiele. Klingt komisch - ist aber so.Ich klaue im Laden auch nicht hemmungslos Lebensmittel etc. nur weil ich mal nicht nen Moment unter Beobachtung stehe :Blauesauge:Der gute George hat uns in der in der Hinsicht eigentlich schon genug aufgeklärt, das die totale Kontrolle nicht die Lösung ist :wink: